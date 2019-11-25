"البيئة" تدشن نظام الخدمة الذاتية للموظفين للتخلص من العمل الورقي

مسقط - الرؤية

دشّنت وزارة البيئة والشؤون المناخية، أمس الإثنين، نظام الخدمة الذاتية، وذلك مواكبةً للتحول الإلكتروني للوزارة لتطوير كافة أعمالها والخدمات المقدمة للموظفين والتخلص من العمل الورقي تمامًا.

وجاء هذا التدشين خلال ورشة العمل المقامة في ديوان عام الوزارة مع مختصي نظام "مورد" في وزارة الخدمة المدنية، تمّ خلالها تدريب المديرين ورؤساء الأقسام على الخدمة الذاتية لنظام مورد في تطبيقات الهواتف المحمولة وجزئية تقييم الأداء الوظيفي في النظام بشكل مباشر.

من جانبه قال الدكتور أحمد بن محمد العامري، مدير دائرة الموارد البشرية بالوزارة، إنّ الخدمة الذاتية هو نظام متكامل يتيح للموظف أن يتعامل مع كل ما يتطلب من خدمات في الوظيفة أو الوزارة، ويستطيع أن يطلع على إجازاته ورصيده، والحصول على الشهادات والرسائل التي يحتاجها لخارج الوزارة مثل شهادة راتب أو شهادة لمن يهمه الأمر.

وأضاف العامري، أنّه كذلك يستطيع طباعة سيرته الذاتية كموظف وتشمل تدرجه الوظيفي والدورات التدريبية التي حصل عليها والأعمال التي قام بها، ويمكن للموظف أن يتعامل مع النظام حتى من منزله، وأن يحصل على الخدمات من أي مكان مثل تقديم طلبات الإجازة وإشعار عودة أو تمديد وإلغاء إجازة.