السلطنة تستضيف المؤتمر العالمي الأربعين للعظام.. ديسمبر المقبل

مسقط – الرؤية

تستضيف سلطنة عمان أوائل شهر ديسمبر القادم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض؛ فعاليات المؤتمر العالمي الأربعين للعظام الذي تنظمه الرابطة العالمية لجراحة العظام بالاشتراك مع الرابطة العربية لجراحة العظام بدعم من وزارة الصحة.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من (3000) مشاركا من استشاريي وخبراء وأطباء العظام وأخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل والممرضين والفنيين والعاملين الصحيين من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم.

يحاضر في المؤتمر (350) متحدثا من الخبراء الدوليين في مجال إصابات وأمراض وجراحات العظام من السلطنة ودول مجلس التعاون والدول العربية ومختلف دول العالم كل في تخصصه.

ويشتمل برنامج المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام على جلسات العمل عدة تحفل بالكثير من أوراق العمل العلمية التي تناقش في مجملها طب العظام بتخصصاته المختلفة كإصابات وجراحات العمود الفقري والاقدام والكاحل والأطفال والطب الرياضي (تجنب الإصابات في الملاعب الرياضية وكيفية علاجها) وهشاشة العظام وسلامة المرور.

ويضم المؤتمر معرضا للمنتجات الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في علاج أمراض العظام وجراحاتها المختلفة وتشارك فيه أكثر من (30) شركة من كبريات الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج المعدات والأجهزة والتقنيات الطبية العلاجية.