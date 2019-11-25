صحية مسقط تستعرض العلاجات الآمنة في مجال طب الأسنان بالمؤسسات الخاصة

تصوير/ خميس السعيدي

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، ممثلة بدائرة المؤسسات الصحية الخاصة صباح الإثنين حلقة عمل تدريبية حول العلاجات الآمنة في مجال الأسنان، وذلك بقاعة كلية عمان للعلوم الصحية بالوطية.

شارك في الحلقة نحو 170 من العاملين في مجال طب الأسنان بالمؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة مسقط وحاضر فيها عدد من الأطباء المختصين في مجال طب الأسنان من وزارة الصحة وعدد من الجهات الصحية الأخرى.

بدأت الحلقة بكلمة ألقتها الدكتورة طاهرة بنت محمد علي بن جمعة -مديرة دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية- أكّدت خلالها على أهمية دور المؤسسات الصحية الخاصة في مكافحة العدوى وتوفير بيئة صحية آمنة للمرضى والممارسين الصحيين في مؤسساتهم الصحية.