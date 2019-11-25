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بنك التنمية عضوا في "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية


وقع بنك التنمية العماني اتفاقية الانضمام لعضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، لتوفير البيانات الائتمانية للبنك وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية. ووقع الاتفاقية من جانب البنك الدكتور عبدالعزيز الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانب المركز عادل بن خليفة السعدي المدير العام للمركز.
وقال خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني إن الاتفاقية تهدف إلى توفير بيانات ائتمانية تساعد في اتخاذ قرارات حول علاقات العمل من خلال تقييم الملاءة المالية للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك للتمويل التنموي، بما يؤدي إلى تقليل المخاطر الاتئمانية وتعزيز الشمول المالي .


وأضاف الصباحي أنَّ توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تطوير الائتمان التنموي في السنوات القادمة بما يتواكب مع خططه الهادفة إلى زيادة التمويل التنموي لتعزيز الاستثمار في البلاد وكذلك وفق نظام المركز العماني للمعلومات المالية والائتمانية بانضمام المؤسسات الائتمانية والإقراضية في السلطنة لتوفير بيانات الملاءة المالية للراغبين في الاقتراض. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خدمات المركز  لتقليل المخاطر الائتمانية ومعرفة الملاءة الائتمانية للأفراد والشركات، مما سيفيد البنك في سرعة البت في طلبات التمويل التنموي.
ومن جانبه قال عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية إن نظام مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية يهدف إلى إنشاء بنك وطني للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني وتوفيرها للأعضاء، وتقييم الملاءة المالية السليمة للمتعاملين معهم بما يُؤدي إلى جودة القروض وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر، وتطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقاً للمعايير المعتمدة دوليًا. ويضطلع بنك التنمية العماني بدور محوري في التمويل التنموي في السلطنة ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في توفير بيانات دقيقة عن قدرات الراغبين في التمويل التنموي المدعوم من الحكومة للمشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الاقتصادية.

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