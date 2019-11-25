"جمعية المهندسين" تشارك في مؤتمر عالمي بأستراليا

مسقط - الرؤية

شاركت جمعية المهندسين العمانية ممثلة في المهندس خميس الصولي رئيس الجمعية والأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي والمهندسة فاطمة الجلنداني عضو لجنة المنظمات الدولية في المؤتمر الهندسي العالمي الذي عقد في أستراليا ميلبورن. وبلغ عدد المشاركين والمتحدثين في المؤتمر 3000 مشارك و600 متحدث.

وأكد المهندس خميس الصولي أهمية المشاركة في مثل هذه الفاعليات من أجل الارتقاء بمستوى المهنة والاطلاع على المستجدات في مختلف المجالات الهندسية.

وناقش المؤتمر في عدة ورش عمل قضايا التعليم الهندسي، والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والمعلومات والاتصالات وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي ودور المرأة في مجال الهندسة.

وأجريت خلال المؤتمر انتخابات رئاسة اتحاد المهندسين العالميين وفاز فيها Pereira Vieira Jose Manuel من البرتغال بمنصب الرئيس، وفاز مصطفى شيهو من نيجيريا بمنصب نائب الرئيس، واللبناني خالد شهاب بعضوية التمثيل الوطني.

ويشار إلى أنَّ الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية منظمة عالمية رائدة تهتم بالشأن الهندسي وأسس عام 1968 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. ويمثل الاتحاد نحو ٣٠ مليون مهندس من جميع دول العالم ويجمع بين المنظمات الهندسية الدولية المختلفة ويأخذ على عاتقه مهمة تطوير مهنة الهندسة وبحث القضايا الهامة التي يواجهها العالم مثل التنمية المستدامة ونمو المدن وتغير المناخ واستراتيجيات الطاقة المستدامة للتغلب على متطلبات النمو السكاني.