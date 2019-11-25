الإثنين, 25 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"جمعية المهندسين" تشارك في مؤتمر عالمي بأستراليا

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

"جمعية المهندسين" تشارك في مؤتمر عالمي بأستراليا

مسقط - الرؤية

شاركت جمعية المهندسين العمانية ممثلة في المهندس خميس الصولي رئيس الجمعية والأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي والمهندسة فاطمة الجلنداني عضو لجنة المنظمات الدولية في المؤتمر الهندسي العالمي الذي عقد في أستراليا ميلبورن. وبلغ عدد المشاركين والمتحدثين في المؤتمر 3000 مشارك و600 متحدث.

وأكد المهندس خميس الصولي أهمية المشاركة في مثل هذه الفاعليات من أجل الارتقاء بمستوى المهنة والاطلاع على المستجدات في مختلف المجالات الهندسية.

وناقش المؤتمر في عدة ورش عمل قضايا التعليم الهندسي، والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والمعلومات والاتصالات وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي ودور المرأة في مجال الهندسة.

وأجريت خلال المؤتمر انتخابات رئاسة اتحاد المهندسين العالميين وفاز فيها Pereira Vieira Jose Manuel  من البرتغال بمنصب الرئيس، وفاز مصطفى شيهو من نيجيريا بمنصب نائب الرئيس، واللبناني خالد شهاب بعضوية التمثيل الوطني.

ويشار إلى أنَّ الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية منظمة عالمية رائدة تهتم بالشأن الهندسي وأسس عام 1968 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. ويمثل الاتحاد نحو ٣٠ مليون مهندس من جميع دول العالم ويجمع بين المنظمات الهندسية الدولية المختلفة ويأخذ على عاتقه مهمة تطوير مهنة الهندسة وبحث القضايا الهامة التي يواجهها العالم مثل التنمية المستدامة ونمو المدن وتغير المناخ واستراتيجيات الطاقة المستدامة للتغلب على متطلبات النمو السكاني.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 أكتوبر 2018

"جمعية المهندسين" تشارك في مؤتمر عالمي بالمملكة المتحدة

المزيد

11 يونيو 2018

جمعية المهندسين تشارك بآراء فنية حول "مكونو"

المزيد

17 مارس 2018

"بريد عمان" تشارك في مؤتمر عالمي بسنغافورة

المزيد

05 مارس 2015

جمعية المحامين تشارك في مؤتمر "حقوق اللاجئين" ببيروت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

مسقط تحتضن فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للمشغلين العالميين بمشاركة خبراء من 200 شركة

الاقتصاد - محلي

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

المحليات - أخبار

محمية رأس الجنز.. وجهة سياحية مستدامة تستقبل عشاق السلاحف من حول العالم

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة