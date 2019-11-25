العوفي يدشن المرحلة الأولى من برنامج التراخيص الرقمية لقطاع الثروة السمكية

مسقط – الرؤية

دشّن معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية برنامج التراخيص الرقمية لقطاع الثروة السمكية كمرحلة أولى في إطار خطة الوزارة المُتكاملة نحو تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستثمرين إلى خدمات رقمية.

وتسهل هذه الخدمات إجراءات منح الصيادين التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المختلفة لقطاع الثروة السمكية في فترة زمنية وجيزة وتوفر الكثير من الجهد والتكلفة المالية، وقد قدر اختزال الفترة الزمنية لبعض هذه التراخيص من 6 أشهر إلى يوم واحد؛ وبعضها من أسابيع إلى دقائق.

وحضر حفل التدشين الذي أقيم في قاعة النخيل بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة وسعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من المستشارين ومديري العموم والمسؤولين بالوزارة.

وشهد حفل التدشين استعراض إجراءات التراخيص وآليات تقديم الطلب والإجراءات الخاصة به وتشمل تقديم الخدمات الخاصة بتراخيص مزاولة مهنة الصيد والتراخيص الخاصة بقوارب الصيد وسفن الصيد الساحلية والحرفية والتجارية علاوة على تراخيص نقل وتسويق الأسماك والثروات المائية الحية.

وتُواصل وزارة الزراعة والثروة السمكية إجراءات التكامل التقني مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتكون منافذ تقديم الطلبات عبر بوابة الوزارة ومكاتب سند المنتشرة في ربوع السلطنة لتنضم بذلك إلى خطة تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة في القطاعين الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك القطاع السمكي إلى خدمات إلكترونية خلال الفترة القادمة.