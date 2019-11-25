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القنصلية العامة للسلطنة بأستراليا تحتفل بالعيد الوطني 49 المجيد

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 احتفلت القنصلية العامة للسلطنة بأستراليا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بفندق بارك حياة بمدينة ملبورن، بحضور سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام  للسلطنة بأستراليا، والدكتور تيان كي يو ممثل حاكم ولاية فكتوريا وعضو البرلمان الأسترالي ضيف الشرف، وعدد من ممثلي أعضاء البرلمان الأسترالي بولاية فكتوريا، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالدول الشقيقة والصديقة، وجمع غفير من رجال الأعمال والأكاديميين وموظفي القنصلية والطلبة العمانيين الدارسين بأستراليا.

 بدأ الحفل بكلمة لسعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام أشار فيها إلى الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الحيوية بالسلطنة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم، كما أشار سعادته إلى العلاقات الوطيدة التي تربط السلطنة بدولة أستراليا حكومة وشعبا، وحجم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

 وفي كلمته أشاد الدكتور تيان كي يو ممثل حاكم ولاية فكتوريا وعضو البرلمان الأسترالي بدور السلطنة الإقليمي والعالمي في حل العديد من القضايا العالقة، والتطور والنمو المضطرد الذي تشهده السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لباني النهضة.

 وعلى هامش الحفل أقيم معرض، تضمن مجموعة متنوعة من المعروضات التراثية والصور الفنية العمانية، وقُدِمت الضيافة العمانية ممثلة في القهوة والحلوى والتمور العمانية.

 

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