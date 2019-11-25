تعليمية ظفار تحتفل بذكرى تنصيب صاحب الجلالة كشافا أعظم

صلالة - عاصم باحجاج - أمل اليربوع

تصوير/ سعود الحضري

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار اليوم بالذكرى الـ36 لتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كشافا أعظم للسلطنة، وذلك على مسرح كلية العلوم التطبيقية بصلالة وبدعم من شركة صلالة للميثانول.

رعى الاحتفال المكرم الدكتور أحمد بن علي بن عبدالله العمري، عضو مجلس الدولة، بحضور الشيخ الدكتور الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين والتربويين.

بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها الطالب سعيد بن سالم الغريبي من كشافة مدرسة ظفار للبنين. ثم النشيد الترحيبي قدمه كل من الجوالة صفوان صلاح الدين خير الله عرضين وأحمد باسم زاهر حبظه وسالم بن يونس فتح بيت سعد.

وألقى محمد بن سالم محاد العوائد المدير المساعد بدائرة التقويم التربوي لشؤون مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي رئيس اللجنة المحلية لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي بتعليمة ظفار كلمة المديرية ذكر فيها أن هذا الاحتفال تعبير صادق لجميع المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية عن اعتزازهم وانتمائهم لهذا الوطن وحبهم وولائهم لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- الكشاف الأعظم للسلطنة، مجددين من خلاله عهد الولاء والطاعة لباني مسيرة عمان.

وقال العوائد إن تنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كشافا أعظم للسلطنة في 20 نوفمبر في عام 1983م هو الحدث الأبرز من بين الأحداث التي شهدتها الحركة الكشفية والإرشادية في السلطنة.

وتحدث العوائد عن دور الحركة الكشفية والإرشادية في اكتشاف المواهب الكشفية للأبناء والعمل على صقلها وإبرازها، مشيراً إلى الحضور العربي والعالمي اللافت لكشافة ومرشدات عمان والتي تستنير في مسيرتها بفكر وتوجيهات قائد البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه-.

تضمن برنامج الاحتفال تقديم قصيدة «أنا كشاف» من إلقاء الموهبتين محمد بن صالح سالم العامري وملاك بنت إسماعيل بيت علي سليمان.

وشاهد الحضور عرضين مرئيين الأول حول تنصيب صاحب الجلالة كشافا أعظم للسلطنة والثاني عن أهم الأنشطة الكشفية والإرشادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي، إلى جانب فقرة فنية من التراث العماني البرعة من أداء فرقة كشافة مدرسة صلالة للبنين.

وفي الختام قام المكرم راعي الحفل بتكريم عدد من الرواد والقيادات والشخصيات المساهمة في دعم الحركة الكشفية والإرشادية بالمحافظة وكذلك تكريم إدارات المدارس الذين تميزوا في هذا المجال في أدائهم على مستوى المحافظة في العامين الدراسيين 2017/2018م و2018/2019م. والمشاركين في التنظيم.