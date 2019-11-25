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محاكم البريمي تحتفل بالعيد الوطني بتجديد الولاء والانتماء وتطوير الأداء المؤسسي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

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البريمي- سيف المعمري

 

احتفل مجمع محاكم البريمي بالعيد الوطني التاسع والأربعين بحضور فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي رئيس الجمعية العامة وأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وأصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحكمتين الابتدائيتين بالبريمي ومحضة ومديري وموظفي محاكم المحافظة.

 بدأ برنامج الحفل بمسيرة تجديد الولاء والعرفان لباني النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

وألقى فضيلة الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف كلمة عبر فيها عن الفرحة بهذه المناسبة العزيزة حيث استهل كلمته بتقديم التهنئة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وللشعب العماني سائلا الله عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- ويسبغ عليه ثوب الصحة والعافية والعمر المديد ويديم الرخاء والازدهار والأمن والأمان على كافة ربوع عمان- ومتحدثاً حول ما تحقق من منجزات النهضة المباركة في بناء الوطن والإنسان.

وقُدمت عدة فقرات وطنية في حب الوطن والقائد جسدت روح الولاء لباني عمان الحديثة من خلال المشاركات الأدبية لبعض من شعراء المحافظة حملت كل معاني الفخر والاعتزاز بهذا الوطن وقائده المفدى.

كما تم خلال الحفل عرض مقطع مرئي يُسرد فيه تطور القضاء العماني في المحافظة عبر سنوات النهضة المباركة.

وفي الختام تقدم فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة بتكريم المشاركين داعياً الحضور للاستفادة من هذه المناسبة في تجديد الولاء والانتماء لهذا الوطن وتطوير الأداء المؤسسي تنفيذاً للرؤية السامية الكريمة.

 

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