مركز الوفاء الاجتماعي يحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

العامرات - عيسى بن عبدالله القصابي

احتفلَ مركزُ الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين بالعامرات -التابع لوزارة التنمية الاجتماعية- بالعيد الوطني التاسع والأربعين وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن حميد الغابشي والي العامرات، وبحضور محمد بن سيف بن محمد المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط وعدد من مسؤولي الوزارة وأولياء أمور الأطفال والمتطوعين.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات حيث جسد أطفالُ مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين احتفالاتهم بلوحات فنية عكست فرحتهم بالعيد الوطني الـ49 المجيد، وجاء هذا الاحتفال شكراً وعرفاناً لما يناله الأطفال من حق التأهيل والرعاية في هذا الوطن المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لباني عُمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله وأمد في عمره- حيث أصبحتْ هذه المراكز منتشرة بشكل واسع في السلطنة.

وقدمت فقرات فنية من أداء أطفال المركز ومشاركة مدرسة شباب المستقبل الخاصة ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا أبرز أنشطة مركز الوفاء وقدم الأطفال أيضا فقرة من شعر الميدان وقصيدة شعرية للطفلة يمني الغمارية وقدم جميع الأطفال أوبريتا غنائيا واختتم الحفل بتقديم هدية لراعي المناسبة.