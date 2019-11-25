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"الصحة" و"التعليم" تحتفلان بالمدارس المتميزة بالتعاون مع اليونسيف

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

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كلمة الدكتور سعيد اللمكي

 

تصوير-عبد الفتاح الغافري

 

احتفلت وزارة الصحة مُمثلة بدائرة الصحة المدرسية والجامعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" صباح أمس الإثنين بتكريم المدارس المتميزة في مبادرة المدارس المُعززة للصحة.

رعى الحفل سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، ومشاركة 150 مشاركاً من مديري الدوائر ومديري ومديرات المدارس، وذلك بفندق مجان مسقط.

يهدف الاحتفال إلى تكريم المدارس المعززة للصحة بمستوياتها الثلاث الذهبي الفضي والبرونزي كما تهدف المبادرة لنشر الثقافة الصحية وربط الصحة بمحور العملية التعليمية، وذلك من خلال تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاهتمام بالجوانب الصحية. وتضمن برنامج الحفل عرضا مرئيا عن مبادرة المدارس المعززة للصحة، ومن أهم التوصيات التي خرجت منها مبادرة المدارس المعززة للصحة زيادة الترويج والإعلان عن المبادرة والتعريف بها لتشجيع المدارس على المشاركة والترشح والترويج للمبادرة من خلال الجهة المختصة في المحافظة لأنشطة وفعاليات المدارس المعززة للصحة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وضرورة التنسيق المشترك بين فريق التربية والصحة أثناء التقييم المركزي بالمحافظات.

 

 

 

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