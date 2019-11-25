تنظيم ملتقى ظهر للإعلام التربوي الأول بمحافظة الوسطى

هيماء- محفوظ الشيباني

انطلقت فعاليات ملتقى ظهر للإعلام التربوي الأول بمدرسة ظهر للتعليم الأساسي بولاية الدقم، وبمشاركة عدد من المنسقين الإعلاميين بمدارس تعليمية الوسطى.

ورعى الحفل حامد المشيخي المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات بتعليمية الوسطى وبحضور سلام الشرجي رئيس قسم التصميم والنشر الإلكتروني بدائرة الإعلام التربوي بديوان الوزارة وموظفي قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي.

وتضمن الملتقى العديد من أوراق العمل في المجال الإعلامي وإدارة الشبكات التفاعلية واستخدام البرامج الداعمة لسير العملية الإعلامية كالفوتوشوب.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية ألقاها مدير المدرسة ممدوح عباس رحب خلالها بالضيوف متطرقاً إلى دور الإعلام في إبراز فعاليات ومناشط المدرسة وفي صقل المواهب الطلابية عبر النوافذ الإعلامية.