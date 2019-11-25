تنفيذ اختبارات الأولمبياد الوطني بتعليمية البريمي

البريمي- سيف المعمري

نفذت تعليمية البريمي اختبارات الأولمبياد الوطني للطلاب المجيدين مـن الصفــوف (7-11) في مجال المواد العلمية (العلوم، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)؛ لتنمية مهارات الإبداع العلمي عن طريق التنافس في المجال النظري والعلمي، والتي ترتكز على المستويات والقدرات المعرفية العليا (الاستدلال).

ووزعت أيام الاختبارات حيث عقد اختبار العلوم والرياضيات للصفوف (7-9) أول يومين من أيام الاختبارات المقررة بثلاثة أيام متتالية وتم عقد اختبار الفيزياء والكيمياء للصفوف (10-11).

وتأجل اختبار الرياضيات إلى الأول من شهر ديسمبر القادم بسبب الأمطار وتعليق الدراسة في بعض محافظات السلطنة الأسبوع الماضي.