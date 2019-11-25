ورشة عمل بالبريمي تستعرض الممارسة الصحية القائمة على الأدلة العلمية والبراهين

البريمي- سيف المعمري

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي ممثلة بدائرة التخطيط والدراسات، ورشة عمل حول الممارسة الصحية القائمة على الأدلة العلمية والبراهين، بجامعة البريمي.

وهدفت الورشة إلى تعزيز المبادئ والمفاهيم والممارسات الصحية المبنية على الأدلة والبراهين والمستندة على البيانات والمعطيات العلمية والصحية، والمساهمة في تعزيز المهارات المتعلقة بتقييم البحث المنهجي، ودمج القيم والأفضليات في اتخاذ القرارات السريرية، وستعزز المهارات المكتسبة للفهم الدقيق والهادف للمفاهيم الوبائية وتحسين مهارات البحث العلمي لضمان الجودة في تدخلات الرعاية الصحية المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى في المجتمع.

واستهدفت الورشة الأطباء والكوادر الصحية الأخرى من الرعاية الصحية الأولية ومستشفى البريمي، والمختصين في مجال ضمان الجودة، والصيدلة، والتمريض، ومكافحة ومراقبة الأمراض المعدية بالمديرية العامة للخدمات الصحية، والأكاديميين من كلية العلوم الصحية بجامعة البريمي.

وافتتحت الورشة بحضور المختصين بمركز الدراسات والبحوث، وأعضاء اللجنة الإقليمية للبحوث الصحية بالمحافظة، وألقت عائشة بنت ناصر الساعدية رئيسة قسم الدراسات والبحوث بدائرة التخطيط والدراسات كلمة أكدت من خلالها على الدور الذي تلعبه وزارة الصحة في ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال برامج التأهيل والتدريب للكوادر الصحية حيث أتى تنظيم الورشة تحت شعار «الممارسة الصحية القائمة على الأدلة والبراهين مطلب مجتمعي».