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بمشاركة محللين ماليين من الولايات المتحدة

البنك الوطني العماني يستضيف مناقشات مؤتمر الاستثمار العالمي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني العماني يستضيف مناقشات مؤتمر الاستثمار العالمي

 

مسقط – الرؤية

استضاف البنك الوطني العُماني مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2019 الذي أقيم بالتعاون مع شركة برينسيبال غلوبال إنفستورز (PGI) الأمريكية، وذلك في مقره الرئيسي بالعذيبة؛ لمناقشة وتحليل الأوضاع الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن.

وجاء المؤتمر برعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، مستشار بديوان البلاط السلطاني، وبحضور ممثلين عن أبرز المؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، وكبرى الشركات، فضلا عن عملاء صدارة.

وأتاحت المؤتمر الفرصة أمام عملاء البنك الوطني العُماني للتفاعل والتواصل مع أبرز الشخصيات المالية ومناقشة الوضع الحالي والمستقبلي في الأسواق العالمية، فضلاً عن تسليط الضوء على تذبذب أسعار النفط وتأثيرها على المنطقة واقتصاد السلطنة على وجه الخصوص.

وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية مع تود جابلونسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة برينسيبال غلوبال إنفستورز، وبيناي شاندوجوثيا، مسؤول الاستثمار في منطقة آسيا، وندى الخروصي، محللة أبحاث أولى لدى البنك الوطني العُماني، أدارها ياسين اللواتي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك.

وتناولت المناقشات الفئات الاستثمارية التقليدية مثل الصكوك والسندات وحقوق الملكية، فضلاً عن التوقعات الاستثمارية خارج دول الخليج. وركّز المتحدثون على أبرز التحديات التي تؤثر على الأسواق المالية، وتذبذب منحنى العائد، واحتمالات الكساد العالمي في ضوء تباطؤ النمو الحالي، إلى جانب الفرص المتاحة في الأسواق النامية، وغيرها الكثير من المواضيع المهمة.

وقال السيّد وصفي بن جشميد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الوطني العُماني: يساهم الاستثمار في الأسواق العالمية في إيجاد فرص أكبر وأكثر للتنويع والوصول إلى الكثير من الجوانب الاقتصادية في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص جديدة داخل هذه الأسواق. وقد أتاح مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2019 فرصة مميزة لعملاء البنك الوطني العماني لتبادل وجهات النظر والآراء مع عددٍ من قادة القطاع الاستثماري الأكثر موثوقية والتعرّف على أبرز اتجاهات السوق في المستقبل وكيفية التعرّف على الفرص التي من شأنها مساعدتهم في صناعة قراراتهم الاستثمارية. ونحرص في البنك دائما على استضافة وتنظيم الفعاليات التي تعود بالنفع على قاعدة عملائنا وتضيف قيمة إلى محفظتهم الاستثمارية.

ومنذ العام 2017م، يقدم البنك الوطني العماني خدمات إدارة الأصول الدولية التي يجري تطويرها وإدارتها داخلياً من خلال مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية. وتضاهي جودة وكفاءة وإمكانات هذه الخدمات التي تقدمها المجموعة أبرز الخدمات التي يتم توفيرها بواسطة أكبر المؤسسات المالية العالمية.

ويشار إلى أنّ تعاون البنك الوطني العُماني مع برينسيبال غلوبال إنفستورز، إحدى الشركات ضمن تصنيف Fortune 500، والتي تدير أصول بإجمالي 675.4 مليار دولار أمريكي، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في الأسواق المحلية. ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الخدمات التي يقدمها البنك من خلال تطوير المواهب المحلية بالسلطنة في مجال إدارة الاستثمارات العالميّة.

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