بنك مسقط يوقع اتفاقية عضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية

مسقط - الرؤية

وقع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، اتفاقية عضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "مركز عمان الائتماني". ووقع الاتفاقية كل من سالم بن محمد الكعبي، مدير عام الائتمان ببنك مسقط؛ وعادل بن خليفة السعدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

ومن خلال هذا العضوية سيتمكّن البنك من الوصول إلى بيانات مركز المعلومات الائتماني للحصول على المعلومات الدقيقة التي ستساعد البنك في اتخاذ القرارات اللازمة وسرعة إنجاز طلبات الزبائن وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة.

ويهدف المركز إلى بناء بنك بيانات ومعلومات وطني يخدم الاقتصاد العماني بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.