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طحنون بن زايد يصل السلطنة ويلتقي وزير المكتب السلطاني

الإثنين 25 نوفمبر 2019 04:55 م بتوقيت مسقط

طحنون بن زايد يصل السلطنة ويلتقي وزير المكتب السلطاني

 

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح اليوم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني  بالضيف، ومن جانبه قدّم سمو الشيخ مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة شكره وتقديره للسلطنة، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستعراض عدد من المجالات ذات الصلة  بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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