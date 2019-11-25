أشعل النار باستخدام عادم المركبة والشرطة تضبطه

شمال الشرقية - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، بضبط سائق مركبة بعد تداول مقطع فيديو يقوم من خلاله بإصدار إزعاج صوتي وإشعال النار باستخدام عادم المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الإثنين 25 نوفمبر 2019 02:51 م بتوقيت مسقط
شمال الشرقية - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، بضبط سائق مركبة بعد تداول مقطع فيديو يقوم من خلاله بإصدار إزعاج صوتي وإشعال النار باستخدام عادم المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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