أشعل النار باستخدام عادم المركبة والشرطة تضبطه

شمال الشرقية - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، بضبط سائق مركبة بعد تداول مقطع فيديو يقوم من خلاله بإصدار إزعاج صوتي وإشعال النار باستخدام عادم المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.