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أشعل النار باستخدام عادم المركبة والشرطة تضبطه

الإثنين 25 نوفمبر 2019 02:51 م بتوقيت مسقط

أشعل النار باستخدام عادم المركبة والشرطة تضبطه

 

شمال الشرقية - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، بضبط سائق مركبة بعد تداول مقطع فيديو يقوم من خلاله بإصدار إزعاج صوتي وإشعال النار باستخدام عادم المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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