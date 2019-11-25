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السعودية تدعم دولة عربية بـ 500 مليون ريال

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:40 م بتوقيت مسقط

السعودية تدعم دولة عربية بـ 500 مليون ريال

عواصم – الوكالات

أعلن السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر عن تمويل الرياض مشاريع تعليمية وصحية بالسودان، بقيمة تزيد على 500 مليون ريال سعودي.

وقال السفير إنه من المقرر أن يسلم الموافقة على تمويل هذه المشاريع لوزير المالية السوداني يوم الاثنين.

وفي شهر أكتوبر الماضي أكد "الصندوق السعودي للتنمية" عن استعداده لتمويل مشروعات وزارة الري والموارد المائية السودانية للعام 2019 - 2020، بمنحة قدرها 120 مليون دولار.

وأبدى الصندوق وقتها موافقته لتمويل العجز في الخدمات الاستشارية لمجمع أعالي عطبرة وستيت لتوليد الكهرباء المائية المقام بشمال السودان.

ويوم الأحد 24 نوفمبر استقبل وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في الخرطوم، وفدا من الصندوق برئاسة عبد الله بن خالد الملفي، وبحث اللقاء المشروعات التي تنفذها المملكة في السودان وخططها في المرحلة المقبلة.

وتطرق الجانبان لموقف تنفيذ مشروعات حصاد المياه وتمويل الصندوق لمشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت في شرقي السودان بكلفة 120 مليون دولار لتشييد 180 حفيرا، و3 سدود، و19 محطة مدمجة.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات قدمتا للحكومة الانتقالية في السودان 3 مليارات دولار شملت محروقات ومواد غذائية أودعت منها 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي.

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