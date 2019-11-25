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انخفاض في سعر نفط عمان

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الاثنين 63.68 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 95 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 64.63 دولار امريكي.

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