انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الاثنين 63.68 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضا بلغ 95 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 64.63 دولار امريكي.