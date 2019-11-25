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سحب ماطرة على عدد من محافظات السلطنة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 12:44 م بتوقيت مسقط

سحب ماطرة على عدد من محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب على سواحل بحر عمان مع فرص لأمطار متفرقة وفرص لنشاط السحب على جبال الحجر لاحقا.

وأضافت بأن الصورة الجوية توضح تواجد السحب على أجزاء من محافظة الظاهرة وجبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان مع فرص لامطار متفرقة وانتشار السحب المنخفضة على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وظفار.

وقالت إن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على جبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان وعلى محافظتي الظاهرة وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية أجزاء السلطنة

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 25 / 20 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في ولاية صلالة وفي مرمول وأدناها درجتان في جبل شمس

 

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