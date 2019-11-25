جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ رؤساء البوسنة وسورينام وسريلانكا

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمود صباح سالم الحمود الصباح، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه اللّه ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلورد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة العيد الوطني لبلاده أعرب جلالته من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ديزي ديلانو بوترس رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى استقلال بلاده تضمّنت تهاني وتمنيات جلالة السلطان المعظم الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لبلاده ضمّنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته لتحقيق مزيد من آمال وتطلعات الشعب السريلانكي الصديق ولعلاقات الصداقة بين البلدين اطراد التقدم والازدهار.