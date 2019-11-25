الإثنين, 25 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ رؤساء البوسنة وسورينام وسريلانكا

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ رؤساء البوسنة وسورينام وسريلانكا

 

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمود صباح سالم الحمود الصباح، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه اللّه ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلورد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة العيد الوطني لبلاده أعرب جلالته من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ديزي ديلانو بوترس رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى استقلال بلاده تضمّنت تهاني وتمنيات جلالة السلطان المعظم الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لبلاده ضمّنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته لتحقيق مزيد من آمال وتطلعات الشعب السريلانكي الصديق ولعلاقات الصداقة بين البلدين اطراد التقدم والازدهار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أغسطس 2018

جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ رئيس باكستان

المزيد

11 فبراير 2016

جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ الرئيس الإيراني

المزيد

10 يونيو 2019

جلالة السلطان يعزي أمير الكويت .. ويهنئ رئيس البرتغال

المزيد

05 ديسمبر 2018

جلالة السلطان يعزي أمير الكويت.. ويهنئ رئيس فنلندا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول الموجة الثالثة من الأمطار على مسقط.. ورصد سحب ركامية على جبال الحجر وسواحل بحر عمان

المحليات - أخبار

الاحتفال بافتتاح الوحدة الثانية بمجمع مصنع النسيج في المنطقة الحرة بصحار​

الاقتصاد - محلي

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"الغيلانية" أول عمانية تحصل على جائزة القيادة المتميزة من هيئة الاعتماد البريطانية

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين.. اليوم

المحليات - تعليم

577 متنافسا على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والتتويج 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة