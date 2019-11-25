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بتكليف سام.. السيد أسعد يرعى سباق الخيل السنوي ببدية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

بتكليف سام.. السيد أسعد يرعى سباق الخيل السنوي ببدية

 

بدية - العمانية

بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - يرعى صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص لجلالة السلطان مساء الثلاثاء المقبل سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية، والذي سيقام هذا العام بولاية بدية بتنظيم من شؤون البلاط السلطاني ممثلًا بالخيالة السلطانية.

وسيشتمل السباق على خمسة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة وسيكون الشوط الخامس أبرزها لنيل الشرف للتتويج بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وستتخلل الأشواط استعراضات في رياضات الفروسية وسيتناغم وقع حوافر الخيل مع مقطوعات موسيقية عمانية وعالمية. ويعد السباق رصيدًا حضاريًّا وثقافيًّا انبثقت رؤاه من الفكر السامي لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- للحفاظ على سباقات الخيل ورياضات الفروسية وصولًا بها إلى العالمية.

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