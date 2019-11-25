استعراض التعاون بين السلطنة وزنجبار في مجال التعليم والتدريب المهني

مسقط - العمانية

استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أمس بمكتبها معالي رزيقي بيمبا جمعة وزيرة التعليم والتدريب المهني بزنجبار والوفد المرافق لها.

وحمّلت وزيرة التعليم والتدريب المهني بزنجبار معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي نقل تحيات فخامة رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب العُماني بالتقدم والرخاء، وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي إلى مجالات التعاون التي تربط البلدين في قطاع التعليم العالي، مؤكدة حرص حكومة السلطنة على تعزيز هذا التعاون عبر العديد من مجالات وبرامج التعاون الأكاديمي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، حضرها من الجانب العماني سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وعدد من المسؤولين في الوزارة فيما حضرها من الجانب الزنجباري الدكتورة زكية محمد أبوبكر رئيسة جامعة زنجبار الوطنية.

واشتملت الجلسة على عددٍ من العروض المرئية التي سلطت الضوء على مجالات التعاون القائمة بين البلدين في مجال التعليم العالي من أبرزها برنامج عُمان للزمالة الأكاديمية لجامعة زنجبار الوطنية، والمنح الدراسية المقدمة لطلبة زنجبار عبر البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي.

وتضمن اللقاء عرض مجالات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة وجامعة زنجبار الوطنية، وإمكانية التعاون في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وناقش الطرفان تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي بالسلطنة ووزارة التعليم والتدريب المهني بحكومة زنجبار.