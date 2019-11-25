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مباحثات عمانية بيلاروسية حول الأوضاع الإقليمية والدولية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

مباحثات عمانية بيلاروسية حول الأوضاع الإقليمية والدولية

 

مسقط - العمانية

عُقدت بوزارة الخارجية أمس جلسة المشاورات السياسية السابعة بين وزارتي خارجية السلطنة وجمهورية بيلاروسيا.

وترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية فيما ترأسها من الجانب البيلاروسي سعادة أندريي دابكيوناس نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا. وتم خلال الجلسة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لحلها بالطرق السلمية. حضر الجلسة من الجانب العماني سعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنه رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وسعادة السفير الشيخ أحمد بن محمد الهنائي رئيس دائرة شرق أوروبا، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية فيما حضرها من الجانب البيلاروسي سعادة السفير سيرجي تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروسيا المُعين لدى السلطنة.

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