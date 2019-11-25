"اقتصادية الشورى" تناقش مع "المالية" أهداف "ميزانية 2020"

مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس محمد بن جواد حسن مستشار وزارة المالية، وعددا من المختصين بالوزارة، إضافة إلى بعض المعنيين من المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك لمُناقشتهم حول ما جاء في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020م والمُحال من الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والمالية بالشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس (2019 -2023م) برئاسة سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتطرق اللقاء إلى مناقشة أبرز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للميزانية وأسس احتساب تقديراتها، وجملة من الموضوعات المتعلقة بمشروع الميزانية للعام 2020م، إضافة إلى الاطلاع على أهم النتائج المتوقعة لميزانية 2019م، واستعراض التساؤلات والملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، والمُتعلقة بالعديد من المواضيع المضمنة في مشروع الميزانية للعام 2020م. وتواصل اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عقد لقاءاتها مع المعنيين من الحكومة للاستيضاح عن كثير من الموضوعات الواردة في مشروع الميزانية للعام 2020م، وذلك للخروج بتقرير يتمتع برؤية واضحة حول المشروع.