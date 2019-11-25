انطلاق مهرجان الموسيقي الصوفية .. 19يناير

مسقط - الرؤية

يستعدُّ مهرجان مسقط 2020م -مُمثلاً في اللجنة الثقافية- ومؤسسة بيت الزبير، لإقامة مهرجان الموسيقى الصوفية، في الفترة من 19 إلى 22 من شهر يناير المقبل؛ حيث سيُقام المهرجان في نسخته الثانية على مسرح المدينة لأربع ليالٍ متتالية، ستُحييها أربع فرق صوفية محلية ودولية معروفة.

وحقَّق مهرجان الموسيقى الصوفية نجاحاً باهراً في نسخته الأولى، التي أقيمت بفندق البندر في منتجع شانجريلا بر الجصة عام 2018م، في فعالية عُدّت الأولى من نوعها في السلطنة، واستمرَّ لأربع ليالٍ؛ حيث استضاف المهرجان في الليلة الأولى: فرقة سالار عقيلي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأحيت الليلة الثانية فرقة عمانية هي "الزاوية"، وفي الليلة الثالثة كان الجمهور على موعد مع فرقة فريد أياز من جمهورية باكستان، بينما اختتمت المهرجان فرقة ابن عربي من المملكة المغربية.