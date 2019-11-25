فريق المعمور ببهلاء يحتفل بالعيد الوطني الـ49 بأمسية شعرية

بهلاء - ناصر العبري

نظَّم فريقُ المعمور الرياضي -التابع لنادي بهلاء- أمسية وطنية بعنوان "بسمة وطن"، تحت رعاية سعادة صقر بن سلطان الشكيلي والي صور؛ تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ49، وبحضور سعود بن علي الشعيلي عضو المجلس البلدي ممثل محافظة الداخلية، والأستاذ الدكتور علي بن هويشل الشعيلي نائب رئيس الجامعة للشوون الإدارية، ومشايخ ورشداء بلدة المعمور وجمع غفير من المواطنين.

واشتملتْ الأمسية الوطنية على العديد من الفقرات الوطنية المعبِّرة عن حب الوطن والولاء لباني نهضة عمان وقائد مسيرتها المظفرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إضافة لمشاركة كوكبة من شعراء عمان الذين صدحُوا بأشعارهم الوطنية المعبرة عن هذه المناسبة الغالية على قلوب العمانيين في كل ربوع الوطن الغالي.

وفي ختام الأمسية الوطنية، قام راعي المناسبة بتكريم الشعراء المشاركين في الأمسية والمؤسسات الداعمة لأنشطة الفريق، والمساهمة في إنجاح فعاليات الأمسية، كما قام راعي الأمسية بتكريم الطلاب المجيدين في دبلوم التعليم العام، إضافة إلى تكريم الحاصين على المراكز الأولى في مسابقة أجمل صورة من ملامح الاحتفال بالعيد الوطني، والتي نظَّمها الفريق. بعدها، قام رئيس الفريق -الجهة المنظمة للأمسية- بتقديم هدية تذكارية لراعي الأمسية.