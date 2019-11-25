الإثنين, 25 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

فريق المعمور ببهلاء يحتفل بالعيد الوطني الـ49 بأمسية شعرية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

فريق المعمور ببهلاء يحتفل بالعيد الوطني الـ49 بأمسية شعرية

بهلاء - ناصر العبري

نظَّم فريقُ المعمور الرياضي -التابع لنادي بهلاء- أمسية وطنية بعنوان "بسمة وطن"، تحت رعاية سعادة صقر بن سلطان الشكيلي والي صور؛ تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ49، وبحضور سعود بن علي الشعيلي عضو المجلس البلدي ممثل محافظة الداخلية، والأستاذ الدكتور علي بن هويشل الشعيلي نائب رئيس الجامعة للشوون الإدارية، ومشايخ ورشداء بلدة المعمور وجمع غفير من المواطنين.

واشتملتْ الأمسية الوطنية على العديد من الفقرات الوطنية المعبِّرة عن حب الوطن والولاء لباني نهضة عمان وقائد مسيرتها المظفرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إضافة لمشاركة كوكبة من شعراء عمان الذين صدحُوا بأشعارهم الوطنية المعبرة عن هذه المناسبة الغالية على قلوب العمانيين في كل ربوع الوطن الغالي.

وفي ختام الأمسية الوطنية، قام راعي المناسبة بتكريم الشعراء المشاركين في الأمسية والمؤسسات الداعمة لأنشطة الفريق، والمساهمة في إنجاح فعاليات الأمسية، كما قام راعي الأمسية بتكريم الطلاب المجيدين في دبلوم التعليم العام، إضافة إلى تكريم الحاصين على المراكز الأولى في مسابقة أجمل صورة من ملامح الاحتفال بالعيد الوطني، والتي نظَّمها الفريق. بعدها، قام رئيس الفريق -الجهة المنظمة للأمسية- بتقديم هدية تذكارية لراعي الأمسية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 ديسمبر 2016

فريق المعمور ببهلاء يحتفل بالعيد الوطني المجيد

المزيد

01 ديسمبر 2016

الجمعة...فريق المعمور ببهلا يحتفل بالعيد الوطني الـ46 المجيد

المزيد

12 يونيو 2017

فريق المعمور ببهلاء ينظم مأدبة إفطار جماعية

المزيد

30 يونيو 2017

فريق المعمور ببهلاء ينظم مسابقة للرماية التقليدية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول الموجة الثالثة من الأمطار على مسقط.. ورصد سحب ركامية على جبال الحجر وسواحل بحر عمان

المحليات - أخبار

الاحتفال بافتتاح الوحدة الثانية بمجمع مصنع النسيج في المنطقة الحرة بصحار​

الاقتصاد - محلي

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"الغيلانية" أول عمانية تحصل على جائزة القيادة المتميزة من هيئة الاعتماد البريطانية

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين.. اليوم

المحليات - تعليم

577 متنافسا على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والتتويج 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة