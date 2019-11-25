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نفذتها وزارة التراث والثقافة بمركز نزوى الثقافي

ندوة "سجل ذاكرة العالم" تناقش أهمية التوثيق في سجلات "اليونسكو"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

ندوة "سجل ذاكرة العالم" تناقش أهمية التوثيق في سجلات "اليونسكو"

مسقط- الرؤية

نظَّمتْ وزارة التراث والثقافة، صباح أمس، الندوة الوطنية التعريفية ببرنامج ذاكرة العالم بمركز نزوى الثقافي، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية.

وناقشتْ الندوة عِدَّة محاور أساسية، قدمها المختصون حول واقع وآفاق سجل ذاكرة العالم، وعرَّفت بالسجل وأهميته وأهدافه ومهامه، وأهمية تسجيل ملفات التراث الوثائقي في سجلات اليونسكو، وتجارب السلطنة في رفع ملفات التراث الوثائقي إلى اليونسكو، والمعايير العالمية لترشيح الملفات، ونماذج عالمية لملفات التراث الوثائقي، والآليات الإجرائية لإعداد ملفات الترشيح، والدعوة لترشيح ملفات للسجل الدولي بذاكرة العالم أو السجل الوطني.

وهدفتْ الندوة المقدمة من فريق العمل الوطني لمتابعة ذاكرة العالم، إلى التعريف بدور السلطنة  في مجال تسجيل ملفات التراث الوثائقي بسجل ذاكرة العالم، والتعريف بالمبادئ التوجيهية لسجل ذاكرة العالم وأثرها في اختيار وإعداد الملفات المقدمة للسجل، والتعريف بأساليب ومحددات اختيار الملفات الوثائقية التي تزيد من فرص تسجيلها بسجل ذاكرة العالم، وآليات تقييم الملفات المقدمة للتسجيل بذاكرة العالم، والسجل الوطني، إضافة للشروط الواجب مراعاتها عند تقديم الملفات وكيفية استيفاء استمارة التقديم لسجل ذاكرة العالم.

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