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إشادة بجناح جامعة السلطان قابوس في معرض الكويت الدولي للكتاب

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

إشادة بجناح جامعة السلطان قابوس في معرض الكويت الدولي للكتاب

 

مسقط - الرؤية

حظيتْ مُشاركة عمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس في معرض الكويت الدولي للكتاب، في دورته الـ44، بإقبال ملحوظ وبإشادة من الزوار، وباهتمام كبير من الإعلاميين الذين غطُّوا المشاركة في عدد من القنوات والصحف؛ مثل: قناة الكويتية الفضائية، وإذاعة الكويت، وجريدة الجريدة، وموقع فن ون.

وقال عبدالمحسن محمد العوضي باحث بالتراث والتاريخ وعضو في فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية - أثناء زيارته للجناح: "سعيد جدا بزيارتي لجناح سلطنة عمان الحبيبة، وانطباعي ممتاز على الجناح؛ لما يحويه من كتب قيِّمة تحكي ثقافة السلطنة بشكل عام وثقافة الإنسان العماني بشكل خاص".

وأشاد عدد من الزوار بما يحويه الجناح من كتب قيمة ومختلفة تثري القارئ بتاريخ عمان التليد وحاضرها المشرق.

وعن المشاركة، قال جمال بن خالد الغيلاني مدير دائرة النشر العلمي والتواصل بعمادة البحث العلمي: إنَّ عددَ الإصدارات في جناح الجامعة يقترب من الـ50 إصدارًا في مختلف العلوم الدينية والأدبية والاجتماعية والتاريخية، وباللغتين العربية والإنجليزية، مشيرًا إلى أنَّ هذه الإصدارات تأتي في إطار مساندة وإبراز الجهود البحثية في الجامعة، ونشر الثقافة الوطنية والحفاظ على أدبياتها التاريخية، التي تعد رافدًا للمكتبة العمانية بشكل خاص، والمكتبة العربية بشكل عام.

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