دعم مستمر لرواد الأعمال

منذ أن وضعت الحكومة الرشيدة نصب أعينها تعزيز خطط التنويع الاقتصادي بما يضمن توفير بدائل للإيرادات العامة من غير القطاع النفطي، والجهود تتواصل لدعم رواد الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السواء، في مسعى للنهوض بهم والارتقاء بمشاريعهم.

وبالأمس وقعت شركة حيا للمياه 10 اتفاقيات مع عشرة مؤسسات صغيرة ومتوسطة لإسناد مشاريع توصيل المنازل بالشبكة الرئيسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بولاية العامرات؛ وذلك ضمن برامجها التدريبية لتطوير قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الأعمال، وكذلك الإدارة المالية والدورات الفنية. الاتفاقيات تسهم في تحقيق العديد من الفوائد، أولها إشراك هذا القطاع الحيوي في عملية التنمية الشاملة وتحديدا في مشاريع البنى الأساسية التي تتواصل مع ازدهار المسيرة العمرانية والحضرية في السلطنة. ومن بين الفوائد الأخرى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة مثل هذه المشاريع وصقل خبراتهم الميدانية.

إنّ دعم رواد الأعمال من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم اقتصادنا الوطني ويحقق الأهداف التنموية المتوخاة.