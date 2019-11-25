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هندي ينتحل صفة طيار ليصعد إلى الطائرة بشكل أسرع

الإثنين 25 نوفمبر 2019 12:02 ص بتوقيت مسقط

هندي ينتحل صفة طيار ليصعد إلى الطائرة بشكل أسرع

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتقل مواطن هندي في مطار أنديرا غاندي الدولي بعدما ارتدى زي قائد طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، وحاول الصعود على متن طائرة تابعة لشركة طيران آسيا متوجهة إلى كولكاتا.

وعندما اتصلت شركة الطيران بمكاتب لوفتهانزا لتأكيد رحلة طيار يرتدي زي شركة الطيران الألمانية، أرسلت لوفتهانزا فريقا من مسؤوليها لتأكيد هوية الطيار، لكن بعد أن واجهوا الطيار المشتبه به، اعترف بانتحال صفة طيار.

واكتشفت السلطات الهندية أن راجان محبوباني وهو صاحب وكالة استشارية يبلغ من العمر 48 عامًا من نيودلهي، اعتاد على السفر مرتديا زي قائدي الطائرات، واستغل ذلك في الحصول على امتيازات عدة، مثل المعاملة التفضيلية على متن الطائرة وإمكانية ترقية مقعده مجانًا وحتى التصوير في قمرة قيادة الطائرة.

أخبر الطيار المزيف الشرطة أنه حصل على زي طيار لوفتهانزا وبطاقته الشخصية في بانكوك، وأنه كان مولعًا بتصوير فيديوهات على يوتيوب وبرنامج تيك توك مرتديا زيًا مختلفًا. وخلال التحقيق، عثر الضباط على عدة صور لمحبوباني يرتدي زي عقيد في الجيش إلى جانب أزياء أخرى. ويجري حاليا استجواب الطيار المزيف من قبل الشرطة المحلية ووكالات الاستخبارات.

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