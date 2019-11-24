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تاريخ مشرف لـ"الأحمر".. لقبان وإصرار على "الثالث"

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

تاريخ مشرف لـ"الأحمر".. لقبان وإصرار على "الثالث"

 

الرؤية - محمد البرمي

ساعات قليلة وتنطلق النسخة 24 من كأس الخليج العربي "خليجي 24" والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة بمشاركة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين تتنافس على زعامة الكرة الخليجية ورفع الكأس.

وتضم المجموعة الأولى قطر والعراق والإمارات واليمن، أمّا المجموعة الثانية فتضم عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وأحرز الأحمر لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه في النهائي على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، ويسعى الأحمر للحفاظ على لقبه وسجله المشرف في بطولات الخليج.

وشارك منتخبنا الوطني في جميع النسخ من البطولة ما عدا أول نسختين، حيث تواجد للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت عام 1974 في الكويت وقتها، كما استضافت السلطنة البطولة 3 مرات في أعوام 1984 و1996 و2009. ويعد أفضل إنجاز للمنتخب العُماني في نسخة 2009 والذي توج بلقبه وقتها في البطولة التي أقيمت على أرض السلطنة، وهي خليجي 19، بعدما نجح الأحمر في التأهل من مرحلة المجموعة بتعادل مع الكويت وفوزين على العراق والبحرين، ثم إقصاء قطر في نصف النهائي والفوز على السعودية في النهائي بركلات الترجيح 6-5. ويعد عماد الحوسني الهداف التاريخي للأحمر في البطولة برصيد 8 أهداف سجلها على مدار مشاركته في 4 نسخ من البطولة، بواقع هدفين في العراق ومثلهما في البحرين وهدف في الإمارات وهدف في العراق وهدف في البحرين.

وتنطلق المباريات غدًا وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل؛ حيث يتأهل المركز الأول والثاني في كل مجموعة لنصف النهائي، ويقام النهائي على إستاد خليفة الدولي.

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