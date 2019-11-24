"الرياضية" تبدأ تغطية خاصة لـ"خليجي 24"

مسقط - الرؤية

أنهت القناة الرياضية تحضيراتها لإطلاق حزمة من البرامج الرياضية المختصة لتغطية بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة وتستمر منافساتها حتى السادس من الشهر المقبل.

وبحسب سعيد بن تمان مدير القناة الرياضية فقد وصل فريق العمل التابع للقناة الرياضية إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت وسيعنى هذا الفريق في عمل مقابلات ميدانية مع نجوم ومدربي البطولة فضلاً عن تقارير خاصة من أرض الدوحة.

وأكد تمان أنَّ القناة الرياضية دأبت على مواكبة الأحداث الرياضية وهي عادة ما تولي البطولة الخليجية أهمية خاصة ومن هذا المنطلق فقد تم تسخير كافة الإمكانيات لضمان تقديم مواد دسمة تتناسب مع حجم وأهمية هذه البطولة.. شاكرا في الوقت المسؤولين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على جهودهم ودعمهم الكبير للقناة الرياضية من أجل البقاء على مسافة قريبة من الأحداث الرياضية الهامة.

نبض الخليج

وحول البرامج التي ستنطلق اعتبارا من اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر حيث سيعرض عند الساعة الثالثة من مساء اليوم برنامج نبض الخليج ويبث من أستوديوهات القناة ويشمل البرنامج ربطا مباشرا مع مراسلي القناة في الدوحه فضلاً عن تقارير خاصة بالبرنامج تمتاز بتنوعها وشموليتها في مواكبة الحدث.

ويمكن للمشاهدين أيضا أن يتابعوا ما جاء من أخبار تناولتها الصحافة عن بطولة خليجي 24 من خلال فقرة خاصة ضمن برنامج (نبض الخليج) الذي يخرجه الزميل بدر العميري ويعده الزميل نضال عارف ويقدمه الزميل حسين العميري وتضم شبكه المراسلين من الدوحة الزملاء سعيد الخروصي وأيمن الفجراني وأحمد الكعبي.

خليجي والنعم

وسيتمكن متابعو القناة الرياضية من متابعة ما قبل وما بعد صافرة انطلاق المباريات من خلال برنامج خليجنا والنعم الذي سيبث يوميًا عند الساعة الحادية عشرة ليلا، ويقدمه الزميل خميس البلوشي في حين يتولى الزملاء أحمد العجمي وسالم السالمي إعداد البرنامج الذي يخرجه الزميل محسن الشحري.

برنامج خليجنا والنعم سيستضيف عددا من المحللين والنقاد الرياضيين للحديث عن كواليس بشفافية وتجرد وذلك لوضع الصورة الحقيقية للمشاهدين وترك الحكم لهم لتقييم أداء ونتائج منتخباتهم.

الأستوديو التحليلي

وكالعادة سيكون هناك أستوديو تحليلي في الأيام التي تقام فيها المباريات لعرض نقاط القوة والضعف بالنسبة للمتنافسين لمعرفة الكفة الأرجح للفوز كما سيقوم الأستوديو بعد نهاية المباراة بتحليل الأسباب التي آلت إليها نتيجة اللقاء.

وفي نهاية حديثة أعرب تمان عن أمله في التوفيق لفرق العمل التي شكلت لتغطية أحداث بطولة خليجي 24 في تقديم برامج ترتقي مع ذائقة المتابعين.