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"التنمية الاجتماعية" تنظم حلقة عمل لتطوير مهارات العاملين بـ"الرعاية المنزلية"

الأحد 24 نوفمبر 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية" تنظم حلقة عمل لتطوير مهارات العاملين بـ"الرعاية المنزلية"

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ وزارة التنمية الاجتماعية -مُمثلة بدائرة تنمية الموارد البشرية- بالتعاون مع دائرة شؤون المسنين، أمس، حلقة عمل حول "تطوير مهارات العاملين في برنامج الرعاية المنزلية"، بمشاركة 23 موظفاً من العالمين في مجال رعاية المسنين من مختلف دوائر التنمية الاجتماعية بالسلطنة.

وتهدفُ الحلقة -التي تستمر على مدار يومين بفندق توليب إن مسقط- إلى تقديم خدمات رعاية المسنين ضمن الرعاية الصحية الأولية مبنية على التقييم الشامل لصحة المسن؛ بهدف تحسين نوعية الحياة لهم، وتوفير خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمسنين غير القادرين على الوصول لمؤسسات الرعاية الصحية؛ بهدف تمكين الأسرة للعناية بالمسن، وكذلك تمكين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمة رعاية المسن، إضافة لرفع وعي المجتمع بأهمية تقديم خدمات رعائية لهذه الفئة لضمان مشاركتهم في الخدمة.

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