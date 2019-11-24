"تعليمية الوسطى" تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

هيماء - محفوظ الشيباني

احتفلتْ المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وذلك بقاعة المناسبات التربوية بولاية هيماء، وبحضور مديري العموم المساعدين وجموع غفيرة من الأسرة التربوية والإدارية بالمديرية، وسط أجواء احتفالية يسُودها الفرح والسرور والفخر بهذا اليوم المجيد الذي يحتفل به المواطنون في كافة ربوع هذا الوطن؛ لما يعنيه من دلالات وطنية ونقلة نوعية تحقَّقت في كافة المجالات والمنجزات على أرض الوطن.

وبدأتْ فعاليات الحفل بالسلام السلطاني، بعدها تمَّ إلقاء القصائد الشعرية التي تصدح في حب الوطن وقائد النهضة المباركة السلطان قابوس المعظم؛ الأولى بعنوان "زعيم السلاطين" من تأليف وإلقاء حامد بن بخيت المشيخي المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والثانية بعنوان "العيد التاسع والأربعين" من تأليف وإلقاء الشاعر عبدالله بن سعود الحكماني موظف بالمديرية.

وعرض الحفل لوحات إنشادية للمنشد ياسر الحرسوسي عقبها فن البرعة وفن اليولة من تقديم موظفي المديرية احتفالا بالمناسبة المجيدة، واختتمت بتبادل التهاني والتبريكات والكلمات الوطنية بهذه المناسبة الميمونة، مجددين العهد بالحفاظ على المكتسبات الوطنية والولاء لباني النهضة، داعين المولى القدير بأن يديمها على صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم بأتم الصحة والعافية ويحفظه لعزة عمان وفخرها أعواما عديدة ومديدة.