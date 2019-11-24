احتفالية شبابية بولاية دماء والطائين تزامنا مع احتفالات العيد الوطني المجيد

مسقط - الرؤية

نظَّم فريقُ النجوم الرياضي الثقافي في ولاية دماء والطائيين احتفالية شبابية تزامنًا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، تحت شعار "شبابنا مستمرون نحو العطاء والتميز"؛ وذلك برعاية سعادة عبدالله بن علي الحمحامي عضو مجلس الشورى ممثل الولاية.

وشملت الاحتفالية العديد من الفقرات؛ ابتدأت بالقرآن الكريم، بعدها قدم رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالية الرشيد حمود بن مسلم بني عرابة كلمة اللجنة المُنظمة، أكد من خلالها أن الشباب هم عماد الوطن وبُناة المستقبل.

وقال الإعلامي حفيظ جعبوب: إنَّ الوطن لديه طاقات شبابية مبدعة ومتجددة بفكرها الإيجابي، بعدها تنوعت فقرات الحفل، وقُدمت لوحات شعبية، وقصائد شعرية ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.