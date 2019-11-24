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"سي.سي إنيرجي" فرع عمان وشركة بشائر نمر العالمية تحتفلان بالعيد الوطني

الأحد 24 نوفمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتفلتْ شركة "سي.سي.إنيرجي" فرع عمان، وشركة بشائر نمر العالمية، في حقل فرحة النفطي بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد، مجددين الولاء والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه.

بدأ الحفل بالسلام السلطاني والفنون الشعبية وتوزيع الجوائز على المشاركين في هذه المناسبة الوطنية.

وفي الختام، قال الرئيس التنفيذي لشركة بشائر نمر العالمية: اسأل الله أن يديم هذه المناسبه على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- وعلى كافة الشعب العماني والمقيم على أرض الوطن الغالي، والشكر موصول لمنظمي الحفل.

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