البكري يكرم طلاب الكليات التقنية الفائزين في المسابقات المحلية والدولية

مسقط - الرؤية

كرَّم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة طلبة الكليات التقنية الفائزين في مسابقة إنجاز عمان وإنجاز العرب ومعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار تثميناً للجهود التي بذلها الطلبة في هذه المسابقات وتشجيعاً لهم على مواصلة الابتكار والتميز.

وهنأ معاليه الطلبة الفائزين في مختلف المسابقات وعبَّر عن سعادته بهذه الإنجازات التي تحققت من قبل أبنائه الطلبة وفوزهم في مسابقات مختلفة محلية وعربية ودولية، مشيراً إلى أنَّ الفوز في مثل هذه المسابقات لا يقتصر على الفرق الفائزة وإنما هو حافز لزملائهم الطلبة لبذل مزيد من الجهد من أجل التواجد في مثل هذه المسابقات؛ مؤكداً حرص الوزارة على دعم ومتابعة مثل هذه المشاريع الطلابية من خلال الكليات التقنية والكليات المهنية لدورها في غرس ثقافة الابتكار والعمل الحر لدى أبنائنا الطلبة.

وتمنى معاليه التوفيق لجميع الطلبة في المسابقات القادمة؛ مؤكدًا أنَّ مثل هذه المشاركات والمنافسة فيها تسهم في توفير فرص للشركات الناشئة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

ومن جانبهم ثمّن الطلبة الفائزين الدعم المقدم لهم من قبل الوزارة والمتابعة المستمرة لأنشطتهم؛ متطلعين إلى أن تكون لهذه الشركات قيمة اقتصادية في السوق العماني.