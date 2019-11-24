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"تقنية المصنعة" تحتفي بـ 754 خريجا وخريجة

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

"تقنية المصنعة" تحتفي بـ 754 خريجا وخريجة

المصنعة – الرؤية

تحتفل وزارة القوى العاملة ممثلة بالكلية التقنية بالمصنعة مساء اليوم بتخريج كوكبة من طلابها وطالباتها البالغ عددهم 754 خريجا وخريجة في مُستويات الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس،  تحت رعاية سعادة الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وبحضور سعادة الدكتورة مُنى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعدد من الشيوخ والأعيان ومسؤولي القطاعين العامَ والخاصْ، وأعضاء مجلس الكُلية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

وبلغ عدد الخريجين في قسم الهندسة 377 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الخريجين في تقنية المعلومات 155 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الخريجين في قسم الدراسات التجارية 222 طالبا وطالبة.

 

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