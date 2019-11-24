السبت.. نهاية موسم صيد الروبيان في سواحل السلطنة

مسقط – الرؤية

ينتهي السبت المُقبل موسم صيد ثروة الروبيان في سواحل السلطنة للعام الجاري؛ في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

ومع اقتراب نهاية الموسم تدعو وزارة الزراعة والثروة السمكية الصيادين والتجار وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في مجالات شراء وبيع وتداول وتصدير الروبيان إلى تسجيل مخزون الروبيان لديهم بعد نهاية الموسم علماً بأنَّه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من ثروة الروبيان بعد نهاية الموسم في نهاية نوفمبر الجاري ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.

ونبهت الوزارة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بعدم صيد ثروة الروبيان خلال فترة الإخصاب والتكاثر والنمو الطبيعي والتي تبدأ في ديسمبر من كل عام وتستمر حتى نهاية أغسطس من العام الذي يليه.

وقد شهد الموسم الحالي إنتاجية بكميات جيدة وأسعار في متناول يد المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية وما زال العمل الإحصائي جاريا لتحديد كميات ثروة الروبيان التي تم صيدها إلى نهاية الموسم في نهاية الأسبوع القادم.

كما صاحب فترة موسم صيد ثروة الروبيان جهودا إرشادية لتوعية الصيادين وجهودا رقابية بتكثيف العمل الرقابي في سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار بهدف استدامة هذه الثروة الوطنية واستغلالها بكفاءة.

ويشار إلى أنَّ ثروة الروبيان تنتمي إلى فصيلة القشريات ومن الأصناف السمكية ذات الطلب العالي ويجري تسويق المصيد من الروبيان في الأسواق المحلية ويصدر قسم منه إلى الأسواق الخارجية.