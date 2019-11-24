مجموعة "ترك عمان" توظف 30 عمانيا

مسقط – الرؤية

تعمل مجموعة "ترك عمان" على تعيين الكوادر العمانية بطريقة مباشرة لشغل مختلف الوظائف والمهن وتدريبهم على رأس العمل، أو عن طريق تصميم برامج تدريبية لتأهيل خريجي الجامعات والكليات وحملة دبلوم التعليم العام قبل التحاقهم بالعمل وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع مركز التدريب الوطني.

ووظفت مجموعة "ترك عمان" 50 مواطنا عُمانيا مباشرة وتم تدريبهم على رأس العمل في الشركات التابعة لترك عمان. كما تم اختيار 30 شابا عمانيا، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة عبر برنامج التدريب المقرون بالتوظيف من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم العام في مختلف القطاعات. وجاء البرنامج بالتعاون مع مركز التدريب الوطني، وتم تدريب المجموعة على 3 دفعات لتوظيفهم في أقسام الموارد البشرية والإدارة والمشتريات والمحاسبة، وكذلك في الوظائف الفنية.

وتأتي هذه الخطة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز فرص توظيف الشباب العماني من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم العام في مجموعة "ترك عمان والشركات التابعة لها"، بهدف تمكينهم من خلال التدريب لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة للعمل بالكفاءة المطلوبة.

وقال محمد بن عامر الصواعي مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمجموعة "ترك عمان" إن لدى المجموعة خططا متوسطة وقصيرة المدى لتدريب وتأهيل الشباب من أجل تحقيق التعمين والإحلال المقرر من قبل وزارة القوى العاملة، حيث تستقطب الشباب من حملة الشهادات الجامعية ويتم تدريبهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لإحلالهم مكان القوى العاملة الوافدة بشكل مدروس ووفق خطط ممنهجة.

وأضاف الصواعي: كانت النتائج إيجابية لمخرجات التدريب المقرون بالتوظيف إذ أهلتهم للعمل في وظائفهم والارتقاء بهم لشغل مناصب ومهام قيادية والتدرج في السلم الوظيفي بشكل سريع وإحلالهم في الوظائف والمهن العليا، فقد وصلت نسبة التعمين في بعض الشركات التابعة للمجموعة إلى 100%. وشكر الصواعي وزارة القوى العاملة ومركز التدريب الوطني والمعاهد الوطنية المتخصصة على ما يبذلونه من جهود لتأهيل الشباب العماني من خلال برنامج التدريب المقرون بالتوظيف.