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التدريب على دراسة الجدوى الاقتصادية في "غرفة الظاهرة"

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

التدريب على دراسة الجدوى الاقتصادية في "غرفة الظاهرة"

 

عبري - محمد الكلباني

نظَّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة حلقة عمل بعنوان "التسويق الإلكتروني ودراسة الجدوى الاقتصادية" بهدف تعريف طلبة وطالبات المدارس بأهمية إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المراد تنفيذه والتي تتناسب مع القدرات والمهارات التي يتمتع بها صاحب المشروع والأهداف التي ينشدها من إنشاء النشاط التجاري وإكساب الطلاب أساسيات ومبادئ فنون التسويق الإلكتروني وترسيخ مفهوم التسويق التجاري في ظل تطور وسائل التواصل والتقنيات الحديثة.

وبلغ عدد المشاركين في حلقة العمل 150 طالبا وطالبة من مختلف مدارس محافظة الظاهرة. وأشرف على سير الحلقة يحيى بن مبارك القاسمي مدرب واستشاري ريادة الأعمال.

وتناولت الحلقة عدة محاور أبرزها: كيفية اختيار فكرة المشروع وإعداد خطة العمل وكيفية إعداد دراسة الجدوى والجهات التي تمول المشاريع وكيفية تحويل الفكرة إلى مشروع حقيقي وبناء الفريق وطرق تحفيز الذات، كما تضمنت حلقة التسويق الإلكتروني المفاهيم الحديثة في التسويق وطرق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج.

وقال القاسمي إن الحلقة تضمنت حزمة متكاملة حول كيفية تأسيس أي مشروع تجاري وساهمت في إثراء معارف طلبة وطالبات المدارس بمحافظة الظاهرة؛ منوهاً بأنَّ حلقة دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويق الإلكتروني تعد مدخلاً مهمًا لعالم ريادة الأعمال، ومن خلالها يكتسب الطلبة والطالبات المهارات اللازمة لإعداد خطط العمل  للمشروع التجاري والتركيز على فوائد ومزايا تطوير المشروع.

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