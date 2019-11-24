سوق مسقط يخسر 1.3 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع إلى 214 ألف ريال

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 4081 نقطة تقريبًا؛ وخسر 1.3 نقطة، بنسبة 0.032 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4348 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعًا في قيم التداول إلى 2.468 مليون ريال بنسبة ارتفاع 140.5 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث وصلت خلالها إلى 1.026 مليون ريال.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.037 في المئة، وبلغت ما يقارب 19.12 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 451 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجّلت قيمة بيع غير العمانيين 665 ألف ريال وبنسبة 27 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 214 ألف ريال عماني وبنسبة 9 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6465 نقطة منخفضا 44 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4562 نقطة مرتفعا 70 نقطة وبنسبة تغير 1.56 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1964 نقطة مرتفعا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.42 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 555 نقطة مرتفعا 3 نقاط وبنسبة 0.57 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 37 شركة، ارتفعت منها 15 شركة وانخفضت 12 شركة، فيما استقرت أسعار 10 شركات، وتم التداول في 12,873,766 مليون سهم، بعدد صفقات 614 صفقة. وتصدر سهم أسمنت عمان قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.245 ريال وبنسبة صعود 8 في المئة، فيما حلّ سهم مسقط للغازات في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.164 ريال وبنسبة تغير 8 في المئة. واعتلى سهم ريسوت للأسمنت صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 412,797 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة. وتصدّر سهم النهضة للخدمات أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت1,286,779 سهم وبنسبة 10 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 2,016,433 ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 173,592 ريال وبنسبة 7 في المئة. وبلغ شراء العرب 122,360 ريال وبنسبة 5 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 155,409 ريال وبنسبة 6 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,802,299ريال وبنسبة 73 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 33,960 ريال وبنسبة 1 في المئة، وبلغ بيع العرب 90,879 ريال وبنسبة 4 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 540,656 ريال وبنسبة 22 في المئة.