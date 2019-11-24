افتتاح ملتقى القانون في نسخته الثالثة بمشاركة جمعية المحامين العمانية البريطانية

مسقط – الرؤية

افتتح معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية صباح أمس، فعاليات ملتقى القانون في نسخنه الثالثة والذي تنظمه جمعية المحامين العُمانية بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية البريطانية وشركة لكزس نكزس بالشرق الأوسط.

اشتمل الملتقى على كلمة لسعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية الذي أشار إلى أهمية هذا الملتقى وجوانبه المرتقبة في مناقشة القوانين الجديدة وآلية عملها، كما تحدث بول شريدن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية البريطانية OBLA عن أهمية الاستثمار الأجنبي في السلطنة ودور المحامين في صياغة العقود الاستثمارية وآلية عملها في الجوانب الاقتصادية.

وضم الملتقى مناقشة ست أوراق عمل من خلال ثلاث جلسات عمل بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة ومحامين ومحكمين من داخل السلطنة وخارجها حيث تحدثت أوراق العمل عن قانون الإفلاس الصادر في العام الحالي والذي يبدأ تنفيذه في شهر يوليو من عام ألفين وعشرين إضافة إلى أوراق عمل حول قانون العمل وجوانبه التشريعية لحماية القوى العاملة، كما قدمت أوراق عمل قانون رأس المال الأجنبي والذي سيبدأ تطبيقه في يناير عام ألفين وعشرين إضافة إلى مواضيع في جوانب التحكيم وجوانب استئناف الاستشكال في تنفيذ الاحكام إضافة إلى أهمية التحكيم في السلطنة.

حضر الملتقى عدد من المكرمين وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وجمع من المحامين والمحاميات من داخل السلطنة.