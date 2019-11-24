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اللجنة الثلاثية المشتركة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة الصحة تعقد اجتماعها الرابع

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

اللجنة الثلاثية المشتركة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة الصحة تعقد اجتماعها الرابع

 

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الثلاثية المُشتركة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة الصحة والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، أمس الأحد، اجتماعها الرابع برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وسعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية وحضور أعضاء اللجنة من الجهات الثلاث وذلك بقاعة مجلس الجامعة، إذ ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التي تهم الجهات الثلاثة التي كان من أبرزها عرض تقرير اللجنة التنفيذية لمشروع المكتبة الطبية الإلكترونية الوطنية.

 

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها خريجو كليتي الطب والعلوم الصحية والتمريض.

 

 

 

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