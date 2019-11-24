جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين.. اليوم

مسقط - الرؤية

يرعى معالي محمد بن الزبير، مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي مساء اليوم، الإثنين، حفل تخرج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين من الكليات الإنسانية في الجامعة والدفعة الحادية عشرة من حملة شهادة الدكتوراه، والدفعة الرابعة والعشرين من حملة شهادة الماجستير، وذلك بتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ

ويبلغ العدد الإجمالي للخريجين والخريجات 2922 خريجًا وخريجة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، ويبلغ عدد الخريجين من الكليات الإنسانية (1639)، فمن كلية الآداب والعلوم الاجتماعية يتخرج (590) خريجا وخريجة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتخرج (427) خريجا وخريجة، ومن كلية التربية يتخرج (419) خريجًا وخريجة، ومن كلية الحقوق يتخرج (203) خريجين وخريجات.