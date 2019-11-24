160 ألف متابع لـ"العز الإسلامي" على "التواصل الاجتماعي"

مسقط - الرؤية

بلغ عدد متابعي بنك العز الإسلامي إلى 120 ألف متابع على فيس بوك و40 ألفا على انتسجرام، وبذلك يعد البنك الأعلى متابعة بين البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، والبنك الثاني في السلطنة بين كافة البنوك التقليدية والإسلامية، وذلك نتيجة لحرص البنك على تقديم محتوى رقمي متعدد ومتنوع عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفر حسابات بنك العز الإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي خدمات مساندة للعملاء على مدار 24 ساعة لتشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة في المناسبات التي يقيمها ضمن إطار برامج المسؤولية الاجتماعية، ولإبقاء العملاء والمتابعين على اطلاع بأحدث المنتجات والخدمات التي يطلقها البنك. كما تساعد مواقع التواصل الاجتماعي بنك العز الإسلامي على رصد احتياجات عملائه والاستفادة من البيانات المقدمة لتصميم منتجات جديدة وتقديم خدمات متطورة تلبي هذه الاحتياجات.

وقال مرتضى جواد مساعد المدير العام رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية ببنك العز الإسلامي: يفخر بنك العز الإسلامي أن يكون من أوائل المصارف التي تتبنى التقنية الرقمية، لاسيما وأنّ الغالبية العظمى من الجمهور يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار بحثا عن معلومات وبغرض التواصل مع الآخرين. لذلك من المهم أن يتبنى البنك استراتيجيات رقمية في التسويق حيث إنّ مواقع التواصل الاجتماعي تُمكّن البنك من مشاركة عملائه بطرق أكثر فعالية ودقة.

وأضاف أنّ الفكرة من وراء التحول الرقمي مواكبة التطورات في هذا المجال، غير أنّه لا ينبغي أن يقتصر التحول على المنتجات فقط. كما أنّ وسائل التواصل في تغير مستمر والجمهور يطالب الشركات بتوفير خدمات عبر القنوات الرقمية بدلا من الاعتماد على الوسائل التقليدية. وبالنسبة لنا، فإنّ أفضل طريقة لترويج خدماتنا والتفاعل بسرعة مع العملاء هي من خلال الوسائل التي يستخدمونها بكثرة ويرتاحون لها، والمقصود بها وسائل التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية كما أنّ الرد على الاستفسارات لا يستغرق سوى 3 دقائق فقط.