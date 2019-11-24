دعم تطبيق ومحفظة بنك مسقط بنظام متطور للدفع عبر الهاتف النقال

مسقط - الرؤية

أضاف بنك مسقط نظام الدفع المتطور عبر الهاتف النقال الذي دشنه البنك المركزي العماني لكلِ من تطبيق بنك مسقط عبر الهاتف النقال ومحفظة بنك مسقط، وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" وتماشيا مع استراتيجيته في توفير أفضل الحلول المصرفية لزبائنه.

وأعرب أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط، عن سعادته بتدشين النظام مؤكدا التزام بنك مسقط بتطوير الحلول المصرفية الإلكترونية بما بتماشى مع التطور التكنولوجي في ثقافة الدفع في السلطنة ويعد هذا النظام نظاما آمنا جدا ولطالما سعى بنك مسقط إلى إضافة مزيد من الميزات في القنوات المصرفية الإلكترونية التي توفر الراحة وسهولة الاستخدام لزبائن البنك، مقدما الشكر والتقدير للبنك المركزي العماني على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواءمة القطاع المصرفي في السلطنة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في السلطنة.

ويعد نظام الدفع عبر الهاتف نظاما سلسا يتيح التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة المصرفية والمحافظ الإلكترونية التي تديرها مختلف البنوك في السلطنة مما سيساهم في تعزيز كفاءة الدفع عبر الهاتف النقال.

ويوفر نظام الدفع عبر الهاتف النقال تحويل أو استقبال الأموال عبر عدة طرق وهي: تحويل الأموال من شخص لآخر حيث يمكن اتمام العملية من خلال حساب أو محفظة المستلم و يمكن البدء بخيار "إرسال الأموال" من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو الاسم الافتراضي أو مسح رمز الاستجابة السريعة، كما يمكن البدء بخيار "استلام الأموال" من خلال استخدام اسم المستلم أو رقم هاتفه، ويجب على كلٍ من المرسل والمستلم أن يكونا مسجلين في نظام الدفع عبر الهاتف النقال.

ويحظى زبائن بنك مسقط بالتسهيلات عند التسجيل في النظام حيث سيتمكن الزبائن من تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية لزبائن بنك مسقط والبنوك الأخرى من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو الاسم المستعار أو مسح رمز الاستجابة السريعة المسجل في النظام وسيجري إتمام العملية على الفور.

وسيسهل النظام عمليات الدفع الخاصة بالمحلات التجارية ويمكن إتمام عمليات الدفع من محفظة بنك مسقط أو تطبيق بنك مسقط عبر الهاتف النقال عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة كما يمكن للزبائن اتمام عملية الدفع باستخدام رقم الهاتف المحمول أو الاسم الافتراضي أو رمز الاستجابة السريعة للمستلم والذي قد سجل مسبقا في نظام الدفع عبر الهاتف النقال.