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في حملة تشمل مسقط وصحار وصلالة

خصومات لعملاء "مرسيدس - بنز" على تغيير بطانة الفرامل

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

خصومات لعملاء "مرسيدس - بنز" على تغيير بطانة الفرامل

 

مسقط - الرؤية

تطلق "مرسيدس - بنز عُمان" حملة لتغيير بطانة الفرامل في كل من مسقط وصحار وصلالة خلال الفترة بين 8 و12 ديسمبر؛ مؤكدة التزامها بإيجاد بيئة قيادة خالية من الحوادث. وخلال الحملة، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بخصومات تصل إلى 61% على تغيير بطانة الفرامل و30% على الأيدي العاملة.

وسيجري فحص نظام الفرامل الذي يشمل فحص زيت الفرامل واختبار قوتها. وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة أمام عملاء النجمة الثلاثية العريقة للحفاظ على الأداء الاستثنائي لنجماتهم في كل الأوقات. وتواصل مرسيدس - بنز عُمان إطلاق حملات الخدمة والصيانة على مدار العام بهدف تعزيز أداء وموثوقية مركباتها وتزويد عملائها بأفضل خدمات ما بعد البيع التي طالما تشتهر بها.

وقال لورنس جود الرئيس التنفيذي لدى مرسيدس - بنز عُمان: بأيدي فنيينا المتخصصين والأكثر خبرة في كل ما يتعلق بخدمة نجمات مرسيدس - بنز، نقدم لعملائنا هذه الحملات لكي نتيح لهم فرصة للاستمتاع بأعلى معايير الخدمة التي تضمن لهم راحة البال التي يستحقونها. ولأننا ندرك أنّ بطانة الفرامل معرضة دائماً للتلف عند الاستخدام، يسعدنا إطلاق حملة تغيير بطانة الفرامل لنؤكد من خلالها على أهميّة الحفاظ عليها في أفضل حالة ممكنة بغض النظر عن كون السيارة جديدة أم لا.

وقد صممت بطانات فرامل سيّارات مرسيدس - بنز الأصلية خصيصًا لتركيبها على أقراص الفرامل الأصلية. ويؤدي هذا الإحكام في قطع الفرامل للحصول على أعلى قوة فرامل، وإيقاف السيارة في أقصر مسافة، ومنع حدوث تلف في الفرامل بسرعة، بالإضافة إلى منع حدوث صوت مزعج عند الضغط على الفرامل. وهكذا تساعد قطع غيار مرسيدس - بنز الأصلية في الحد من الحوادث. وتتوفر حملة تغيير بطانة الفرامل في مراكز خدمة مرسيدس - بنز عُمان في كل من مسقط وصحار وصلالة لجميع طرازات النجمة الثلاثية المسجلة بين 1 يناير 2012 و31 ديسمبر 2016.

 

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